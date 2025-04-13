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Kiracı, iş yeri sahibini tüfekle öldürdü

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#Cinayet#Konya#Kiracı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 16:30

Konya'da lokanta işleten kiracı Harun Ç.(33), aralarındaki borç meselesi nedeniyle dükkan sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle ateş edip öldürdü.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'nde bir lokantada meydana geldi. Harun Ç., iş yerine gelen dükkan sahibi Muammer Tutar ile aralarındaki borç meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Ç, tüfekle Tutar'ı ateş etti. Göğsünden yaralanan Tutar, kanlar içinde yere yığılırken, Harun Ç. de hızla olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutar, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi, Kaçan Harun Ç. de kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kiracı, iş yeri sahibini tüfekle öldürdü

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KAÇMA ANI KAMERADA

Dükkan sahibi Muammer Tutar'ı, tüfekle vurarak öldüren lokanta işletmecisi Harun Ç.'nin (33), olaydan sonra tüfekle birlikte kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Harun Ç.'nin elinde tüfekle koşarak çıkıp kaçtığı görüldü.

Kiracı, iş yeri sahibini tüfekle öldürdü

Öte yandan, öldürülen Tutar'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

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#Cinayet#Konya#Kiracı

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