Kiracı cinneti

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Fırat AKAY / DHA- İZMİR’in Buca ilçesi, İnönü Mahallesi 673 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede kirada oturan Erol A. (35), apartmanın önünde evden çıkmasını isteyen ev sahibi ile tartıştı. Evden çıkmayacağını belirttikten sonra oturduğu daireye çıkan Erol A., daireyi yakacağını söyledi. Evin her yerine benzin döken Erol A. elindeki tabancayla da evin içerisinde rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Erol A.’yı ikna etmek için çalışma başlattı.



1 AY ÖNCE TAŞINMIŞ

Erol A. evin içerisindeki buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi, koltuk gibi birçok eşyayı da balkondan sokağa fırlattı. Ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından Erol A. teslim oldu. Erol A.’nın 1 ay önce daireye taşındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.