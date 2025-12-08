Kıraç APSCO Başkanı

Haberin Devamı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen toplantıda alınan bu kararla, Türkiye Uzay Ajansı’nın aktif katılımı sayesinde Türkiye’nin, son yıllarda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkmasının da bir göstergesi. Yusuf Kıraç’ın Konsey Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye’nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor. Yusuf Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu’nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Sydney’de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da bir ilke imza atmıştı. Gelişmelerin, Türkiye’nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiğinin, uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü hâline geldiğinin göstergesi olduğu şeklinde yorumlanıyor.