Kıraç APSCO Başkanı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 07:00

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’nün (APSCO) 19. Konsey Toplantısı’nda oybirliğiyle 2026–2027 dönemi konsey başkanı olarak seçildi.

 Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen toplantıda alınan bu kararla, Türkiye Uzay Ajansı’nın aktif katılımı sayesinde Türkiye’nin, son yıllarda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkmasının da bir göstergesi. Yusuf Kıraç’ın Konsey Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye’nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor. Yusuf Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu’nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Sydney’de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da bir ilke imza atmıştı. Gelişmelerin, Türkiye’nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiğinin, uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü hâline geldiğinin göstergesi olduğu şeklinde yorumlanıyor.

 

 

