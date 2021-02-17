Kıraathaneler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan kahvehaneler için normalleşme mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs salgının seyrine yönelik önemli konular istişare edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Kıraathaneler ile ilgili de bilgiler veren Cumhurbaşkanı esnafa yönelik kısıtlamalarda yeni yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

KAHVE HANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Normalleşme takvimine değinen Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kahvehaneler ile ilgili ise şunları söyledi;

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5.5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bu işi başaran Türkiye oldu. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız.

Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

KAFELERLE İLGİLİ UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz." ifadesini kullanmıştı.