Kıraathaneler (Kahvehaneler) ne zaman açılacak 2021?
Kıraathaneler ne zaman açılacak sorusu işletme sahipleri ve kahvehane ziyaretçilerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uygulanan kıraathaneler ve kahvehanelerin kapatılması uygulaması, 2021 yılında da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği, 11 Ocak tarihli Cumhurbaşkanı açıklamasının akabinde gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Kıraathaneler (Kahvehaneler) ne zaman açılacak 2021? İşte, o bilgiler
Kıraathaneler ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Aşı takvimin yavaş yavaş belli olmasının ardından kısıtlamaların kalkacağı tarihe odaklanan pek çok vatandaş, kıraathaneler (kahvehaneler) ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kıraathaneler (kahvehaneler) ne zaman açılacak? İşte, o bilgiler
KIRAATHANELER (KAHVEHANELER) NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine sonrasında yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına dair ifadeleri, pek çok sektörde heyecanla karşılandı. Bunlardan birisi olan kıraathanelerin kapatılması da kademeli olarak kaldırılacak olan kısıtlamalardan birisi olacak.
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