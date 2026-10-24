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Kıraathanede gece yarısı çıkan yangın korkuttu

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#Bursa Yangın#Kiraathane Yangını#Nilüfer Yangın
Kıraathanede gece yarısı çıkan yangın korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 03:31

Bursa’da bir kıraathanede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle kıraathanede maddi hasar meydana geldi.

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Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathanede çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kıraathanede gece yarısı çıkan yangın korkuttu

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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#Bursa Yangın#Kiraathane Yangını#Nilüfer Yangın

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