Kıraathanede dehşet anlar… Baba-oğul tarafından böyle öldürüldü

#Cinayet#Kiraathane#Baba-Oğul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 19:42

Edirne'nin İpsala ilçesinde E.Ö. (55) ile oğlu A.Ö. (18), husumetli oldukları Mert Atalay'ı (35) kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldürdü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. E.Ö. ve oğlu A.Ö. aralarında husumet olduğu iddia edilen Mert Atalay’ın bulunduğu kahveye geldi. Burada E.Ö. av tüfeğiyle, oğlu A.Ö. ise tabancayla Atalay'a ateş açtı. Baba ile oğlunun Atalay'a, kahveye girip ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.Ö. ve oğlu A.Ö., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

