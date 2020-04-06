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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 21:15,Son Güncelleme:/

Kıraathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı

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Kıraathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı
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Konya Selçuklu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kırathaneye düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kıraathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye 'Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kıraathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı

 

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