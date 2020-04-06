Kıraathane baskınında 5 kişiye idari işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kıraathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında içeride bulunan 5 kişiye 'Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi hakkında ise 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.