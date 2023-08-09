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Ev sahibinden cinsel içerikli mesajlarla taciz: Dışarı çıkamıyorum

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#Kira#Kira Zammı#Kiracı
Ev sahibinden cinsel içerikli mesajlarla taciz: Dışarı çıkamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 14:40

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı haberlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Öyle ki tarafların karşı karşıya geldiği olaylarda şiddete başvurulduğu da görülüyor. Son olarak Mersin'de yaşayan Saliha Sak isimli genç kadının ev sahibi, 2 bin lira olan kirayı 7 bin liraya çıkarmak istedi. Kiracı Sak, rakamı kabul etmeyince yurt dışı kaynaklı farklı numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladığını iddia ederek ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi ise Almanya'da yaşadığını belirterek iddiaları reddetti.

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Mersin'in Toroslar ilçesinde, oğluyla birlikte yaşayan Saliha Sak, ocak ayında, aylık 2 bin liraya anlaşarak, ev kiraladı. İddiaya göre, 2 yıllık kontratı olan Sak'ın ev sahibi S.H., kirayı 7 bine yükseltmek istedi. Sak, bu rakamı kabul etmedi.

Ev sahibinden cinsel içerikli mesajlarla taciz: Dışarı çıkamıyorum

Bunun üzerine S.H., kiracısından evini boşaltmasını istedi. Sak ise gidecek yerinin olmadığını, bu nedenle kontrata göre hareket edeceğini belirterek, evi boşaltmayacağını söyledi. Bu gelişmelerin üzerine Sak'ın cep telefonuna farklı numaralardan tehdit ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı.

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"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, UYGUNSUZ FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Sak, suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Sak, “Eve ocak ayında girdim. Depremden hemen sonra ev sahibi kira artışı yapmak istediğini söyledi. Ben de sözleşme prosedürlerine göre hareket edeceğimi ve istediği 7 bin TL’yi ödeyemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit etmeye başladı. ‘Seni mahallede rezil edeceğim, öldüreceğim’ gibi ifadeler kullandı, mesajlar gönderdi. Karakola gidip şikayetçi oldum, ifade verdim. Ancak hiçbir sonuç elde edemedim. Aradan 1 ay geçti telefondan yine mesajlar yazdı. Ölümle tehdit etti, uygunsuz fotoğraf gönderdi. Yine karakola gidip şikayetçi oldum ancak ertesi gün yine tehdit mesajları devam etti. Hala tehdit mesajları alıyorum. Ben her gün mü karakola gideceğim? Şu an can güvenliğim tehlike altında. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu adam bu mesajları göndermeye devam ediyor ve hakkında hiçbir işlem başlatılmıyor” dedi.

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‘DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUM’

Evden dışarı çıkmaya bile korktuğunu söyleyen Sak, “Gece evimde rahat uyuyamıyorum, dışarı çıkmaya korkuyorum. Zaten çalışmıyorum, sosyal yardımlarla geçimimi sağlıyorum. Aldığım o yardımı da kiraya veriyorum. Oğlumla evde yalnız yaşıyorum, korkuyorum. Hayatımın bir şarjöre bağlı olduğunu söylüyor. Bunu eyleme dönüştürmemiş ama yapacak potansiyeli var demek ki. Şikayette bulunmama rağmen aylardır tehdit mesajları devam ediyor. Gece ses duyduğumda acaba geldi mi diye korkuya kapılıyorum, oğlum da benim gibi korkuyor. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

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DHA muhabirinin ulaştığı ev sahibi S.H. ise Sak'a mesaj gönderenin kendisi olmadığını belirterek, iddiaları reddetti.

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#Kira#Kira Zammı#Kiracı

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