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Kira zammını beğenmeyen ev sahibi, solunum hastası kiracısının elektriğini kestirdi

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#Kira#Antalya#Zam
Kira zammını beğenmeyen ev sahibi, solunum hastası kiracısının elektriğini kestirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 11:07

Antalya’da 8 yıldır aynı adreste oturan kiracısının yüzde 100’ü geçen kira zammını beğenmeyen ev sahibi, kendi üzerine olan elektrik aboneliğini sonlandırarak evin elektriğini kestirdi. Evde annesi solunum cihazına bağlı yaşayan Göksel Yalım ise “İnsan elektriği keserken haber vermez mi? Benim hasta annem var, dolabımda yiyeceklerim var. Şok oldum. Hadi elektrikler annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi” diye tepki gösterdi.

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Antalya’da kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan Fatma Yalım (77), Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır aynı adreste yaşıyor. Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi. Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. İddiaya göre ev sahibi ise yüzde 100’ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.

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Kira zammını beğenmeyen ev sahibi, solunum hastası kiracısının elektriğini kestirdi

"ELEKTRİĞİM KESİLDİ, MAĞDUR OLDUM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, “Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum. Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir” dedi.

Kira zammını beğenmeyen ev sahibi, solunum hastası kiracısının elektriğini kestirdi

"HADİ ELEKTRİKLER ANNEM UYKUDAYKEN KESİLSEYDİ, BOĞULABİLİRDİ"

Göksel Yalım ise şu sözlere yer verdi:

“8 yıldır bu adreste oturuyorum. 4 bin 500 TL olmasını istediler. 'Oturan otursun, oturmayan çıksın' dediler. Biz yüzde 100 zam yapılmasını istedik, kabul etmediler. Bizim ucuza oturduğumuz söylediler. Toplantıda biz sözümüzü söylemeden de kalkıp gittiler. 2 gün sonra beni avukat arayarak evi ne zaman tahliye edebileceğimi sordu. Ben bu durumda ne yapabileceği sorunca, yardımcı olamayacağını söyledi. Ben 4 bin 500 TL’yi de kabul edecektim. Bizim hiçbir kavgamız, zararımız olmadı. İnsan elektriği keserken haber vermez mi? Benim hasta annem var, dolabımda yiyeceklerim var. Şok oldum. Hadi elektrik annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi. Ben şimdi ne yapabilirim? Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Zamanında aboneliği vermediler. Sıra suya geldi sanırım.”

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Kira zammını beğenmeyen ev sahibi, solunum hastası kiracısının elektriğini kestirdi

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#Kira#Antalya#Zam

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