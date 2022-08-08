Kira yüzünden 'gidenler'... 'Ev sahibim her gün benimle tartışıyor'

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Son birkaç yıldır ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan zam sorunları artmaya başladı. Anormal kira artışlarından ötürü kiracı ve ev sahipleri arasındaki davalarda büyük artış meydana geldi. Ev sahibi ile huzursuzluk yaşamak istemeyen vatandaşlar ise farklı Anadolu şehirlerine gitmeye başladı.

Öte yandan önümüzdeki dönemde kiraların düşmesi yönünde beklentiler de mevcut.

Peki 'söz konusu durumu' birebir yaşayan kişiler neler diyor?

‘EV SAHİBİNE DAHA FAZLA DİRENEMEDİM’

Nalan Y.

Yıllar önce şehir dışındaki evimi kiraya verip İstanbul’a taşındım. O zamanlar üstüne çok az daha fark ödeyip güzel bir evde oturabiliyordum. Son iki senedir ise üstüne neredeyse maaşımın yarısını eklemem gerekiyor. Ne olursa olsun bir düzen kurduğum ve çocuklarım burada okuduğu için ise İstanbul’dan uzaklaşmayı hiç düşünmedim bile. Ta ki geçtiğimiz aya kadar…

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Ev sahibim zam için aradığında zaten duyacaklarıma hazırlıklıydım, ancak bu kadarını beklemiyordum. ‘Zaten ödeyemezsiniz’ diyerek kiraya yaklaşık 4 bin lira zam yaptı. Ben ise ödeyebileceğimi ve evde kalmaya devam etmek istediğimi söyledim ve anlaştık. Birkaç gün geçtikten sonra ise eve kendisinin taşınacağını söyledi. Eğer kalmak istemiyorsa 4 bin liranın haricinde fazladan 3 bin lira daha istediğini söyledi. Bu kadarını ödemem cidden mümkün değildi. Birkaç gün içinde birden fazla zam yapmasına tepki gösterdiğimde ise ‘O zaman bana Kadıköy’den sizin kiranız ile aynı fiyatlarda ev bul ve oturmaya devam et’ dedi. Tekrar taşınma stresi ve maliyetinin altına girmemek için bunu bile kabul ettim ama hangi evi bulduysam beğenmedi. Ben de artık direnmekten vazgeçtim ve evden çıkmayı kabul ettim.

Ancak eşim ve ben emekliyiz ve şartları zorlamak yerine köyümüz olan Düzce’ye geri dönme kararı aldık. Bize yapılanı kiracımıza yapıp, onu evden çıkarmak zorunda kalacağız.

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GİDERSEK PARA BİRİKTİREBİLİRİZ

Hazal B.

Birkaç yıllık evliyim ve eşim devlet memuru olarak çalışıyor. Çoktan zorunlu görevini yapmış olması gerekiyordu ama ben hep erteletiyordum çünkü ailemden uzakta yaşamak istemiyordum. Şimdi ise ben tayin istemesi için ısrarcı oluyorum. Çünkü yıllık zam, ara zam derken evimizin kirası neredeyse bir maaş etmeye başladı ve kendimizi borç batağında gibi hissediyoruz. Daha kırsal yerlere gidip hem daha ucuz kira ödeyip hem de para biriktirebiliriz. Bu sayede zorunlu görev bittiğinde belki kendi evimizi bile alabiliriz.

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EV SAHİBİM HER GÜN BENİMLE TARTIŞIYOR

Sevim K.

İstanbul’un hatırı sayılır bir semtinde gerçekten de ortalamanın altında bir kira vererek yaşıyorum. Çünkü oldukça eski bir kiracıyım. Etraftaki evlerin kira fiyatlarını duyan ev sahibim ise çıkmam konusunda ısrarcı, öyle ki her gün mutlaka arayıp benimle tartışıyor. Beni evden çıkarmak için gürültü yapıp tüm apartmanı rahatsız ettiğime dair imza bile topladı ve bunları mahkemede kullanacağını söyledi. Neyse ki mahkemede sunduğu hiçbir şey beni evden çıkarmak için yeterli olmadı. Buna rağmen beni hâlâ huzursuz etmeye devam ediyor. Ben de kendi huzurum için evden ayrılacağım ama dışarıdaki fiyatlar da pek iç açıcı değil. Eşimin işi sebebiyle de şehir dışına taşınma ihtimalimiz bile yok. Biz de Beykoz’da bir köyde babamdan miras kalan arsanın üzerine ev yapma kararı aldık.

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BODRUM'DAN GİRESUN'A...

Yakup R.

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarına tatile gittiğimde hep ‘Emekli olunca burada yaşayacağım’ derdim ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Ancak pek uzun sürmedi… Emekli olduktan sonra sıkılmamak için Bodrum’da kendime bir iş buldum ve eşimle birlikte hayalimizi gerçekleştirmek için oraya yerleştik. Ancak yaz aylarının gelmesiyle ara zam adı altında kiralar da neredeyse ödenemeyecek rakamlara yükseldi. Her geçen gün de yükselmeye devam ediyor. Bodrum’dan tekrar İstanbul’a dönmek istemedik. Çünkü orada da fiyatlar farklı değildi. Hal böyle olunca köyümüz olan Giresun’a yerleşme kararı aldık. Zaten bir aile apartmanımız var ve akrabalarımız da orada yaşıyor. Şu an evimizi tadilata soktuk ve bundan sonra hayatımızı Giresun’da sürdürme kararı aldık.

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‘İŞ BULDUĞUM AN GİDECEĞİM’

Hakan D.

İstanbul'un Bahçelievler semtinde ikamet ediyorum. Ailem ise emekli olduktan sonra Konya’ya yerleşti. 4 yıl önce de evlendim ve kirada oturmaya başladım. 2 bin liraya oturduğum evin kirası yeni zam ile birlikte 6 bin liraya yükseldi. Bu parayı ödeyebilmem mümkün değil. Ben de bu sebeple babamın memleketi olan Konya'da iş arıyorum ve sektörümde iş bulduğum an gideceğim. Zaten her yaz gittiğimiz için eşim de Konya’ya alıştı ve orayı sevdi. Trafikti, okulların yoğunluğuydu derken buradan iyice sıkıldım. İstanbul'da olmamın pek bir avantajını da göremiyorum.

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‘İSTANBUL'A DÖNMEK İÇİN KİRALARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM’

Nurdan B.

Dört yıl önce eşimin işi dolayısıyla Kocaeli’ne yerleştik. Tüm ailemi ve arkadaşlarımı İstanbul’da geride bıraktığım için hep geri dönmeyi umuyordum. Geri dönüşü ciddi olarak düşünmeye başladığımız son günlerde ise durmadan internette ev arıyor, ev sahipleriyle pazarlık yapıyorum. Fakat artık dönüşe dair umutlarım tükenmek üzere, kiraların düşmesini dört gözle bekliyorum. Hem İstanbul’a yakın olduğundan hem de kiralar nispeten daha ucuz olduğundan bir süre daha burada yaşayacağız.

‘BEN DE EVİMİN KİRASINI ARTIRDIM’

Gamze G.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte kapanmalar başladığında çalıştığım yer evden çalışma düzenine geçti ve zamanla bu düzenin kalıcı olacağını söylediler. Hal böyle olunca ben de kendi evimi kiraya verip Balıkesir’e yerleşme kararı aldım. Şimdi bir kiracı olarak artan kiralardan şikayetçi olsam bile ben de İstanbul’daki evimin kirasını piyasa koşullarına uyumlu bir şekilde artırıyorum. Oradan aldığım kira ise burada oturduğum evin kirasını ödüyor, üstüne de para kalıyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ve özel bir gayrimenkul şirketinin yönetim kurulu başkanı Vedat Arslan sorularımızı yanıtladı…

EN YÜKSEK ARTIŞ ANTALYA’DA

Ev kiralama fiyatlarında en sert artışın görüldüğü şehrin Antalya olduğunu söyleyen Akdoğan, “Antalya’da üç kata yakın bir artışın görüldüğünü söyleyebiliriz. Sonrasında ise sıra ile Niğde, Aksaray, Bartın ve Mersin geliyor” dedi.

Yüksek kira bedelleri artık ödenmeyecek durumlara geldi. Şu an da mahkemeler tahliye davalarından geçilmiyor. Çünkü insanlar yüksek kirayla evi tutsa da ödeyemiyor. Mal sahipleri de büyük pişmanlık yaşıyor. Uzun süredir emlakçılarda kiralık ev bulmak neredeyse imkansızdı. Şimdilerde ilanlar yavaş yavaş camlarda yerini almaya başladı. Bunları kiraların düşeceğine dair işaret olarak yorumlayabiliriz. Hatta önümüzdeki yıl tersine düşüşler bile mümkün olabilir. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa

İLLER ARASI TAŞINMA ARTTI

Şehir değiştirmenin maliyet azaltmak amacıyla yapıldığını ifade eden Arslan, “Bundan dolayı da Trakya tarafı veya doğrudan Anadolu bölgeleri tercih ediliyor. Kamu çalışanlarının ise göç noktasındaki tercihleri genelde kendi memleketleri oluyor” dedi.

Akdoğan ise iller arası göç oranında bir artış olduğunu belirterek, “TÜİK verilerine göre 2019-2020 döneminde yüzde 2,7 olan iller arası göç eden nüfus, 2020-2021 arasında yüzde 3,3 ile 2 milyon 777 bin 797 oldu. Net göç hızı açısından incelediğimizde ise en çok göç alan iller Karabük, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale ve Bayburt oldu” açıklamalarında bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TÜRKİYE’DEKİ KONUT FİYATLARINI ETKİLEDİ

Kira fiyatlarındaki olağandışı artışta özellikle Antalya ön plana çıkıyor. Bunun sebebini sorduğumuz Arslan ise, öncelikli sebebin savaş olduğunu söyledi.

“Antalya’da kiraların yüksek olmasının bir numaralı sebebi Rusya-Ukrayna savaşının olması. Hem Rusların hem de Ukraynalıların, Türkiye’de bildikleri bir numaralı şehir Antalya. Aslında bu savaş çıktığında Türkiye’ye gelen her 10 Rus’tan sekizi doğrudan Antalya’ya geldi. Geldiklerinde de ilk yaptıkları şey ev kiralamak oldu. Bu da doğal olarak fiyatlara doğrudan yansıdı. Bu arada bu durum yalnızca Antalya’ya özel bir durum da değil.”