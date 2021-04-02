Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu ne zaman bitecek? Bakan Pekcan'dan kira, ciro ve gelir kaybı destek başvuruları için önemli açıklama

Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı başvuru süresi uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, desteklerden yararlanmak isteyen esnafların başvurularını 30 Nisan tarihine kadar yapabileceğini belirtti. 31 Mart tarihinde bitmesi beklenen kira, gelir kaybı ve ciro kaybı destek başvuru işlemi e Devlet ekranından gerçekleşecek. 3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL destek sağlanacak. Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri 20 Mart tarihinde başlamıştı.

KİRA, GELİR KAYBI VE CİRO KAYBI DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin 20 Mart itibarıyla başladıklarını duyurmuştu.

Değerlendirme sürecine devam eden Ticaret Bakanlığı, pek çok esnafın başvurusunu değerlendirerek sonuçları açıkladı.

Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) üzerinden görüntülenebilecek.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

CİRO KAYBI DESTEĞİ TUTARLARI

Cumhurbaşkanı Kararı ve tebliğ uyarınca, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere yalnız bir kez faydalanmak üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi yapılacak. Gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacak. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde, fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödenecek.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

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