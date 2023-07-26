Kira davalarında yeni dönem! ‘Az masrafla hızlı uzlaşma sağlanacak’

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasının detaylarını ve nasıl işleyeceğini Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına anlattı. Bakan Tunç, şunları söyledi: “Geçen yıl Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. TBMM’de gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz’dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek.

SADECE KİRA DAVALARI YOK

1 Eylül’de kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kiracı veya kiraya verenin, kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. Zorunlu arabuluculuk; iş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanıyordu. 1 Eylül itibariyle ise zorunlu arabuluculuk kapsamına kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden, komşuluk hukukundan doğan davalar ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınacak. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak. Bu durumda mahkemelerin işyükü de azalmış olacak.”

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ÜÇ HAFTADA TAMAMLANACAK

TARAFLAR, 1 Eylül’den itibaren dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Başvurularda; yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi ödeme yapma zorunluluğu olmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla 1 hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.