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Kira cinayetine indirimli ceza

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beykoz#Cinayet
Kira cinayetine indirimli ceza
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

İstanbul Beykoz’da Mahmut Sami Evci, 2 yıl önce Belgin Karaca’nın tekstil dükkânını kiralayarak işletmeye başladı.

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Ekim 2021’de bir aylık kirasını ödemediği için iki taraf arasında tartışma çıktı. Belgin Karaca ve kızı Sevim Merve Hocaoğlu 2 Kasım 2021 günü dükkâna geldi. Sevim Merve Hocaoğlu otomobilini dükkânın tam önüne park edince, Mahmut Sami Evci otomobili kaldırmaları için uyardı. Bu nedenle bir kez daha tartışma çıktı. Tartışmaya Belgin Karaca’nın oğlu Salim Emre Hocaoğlu da dahil oldu.

BIÇAKLA SALDIRDI

Salim Emre Hocaoğlu bıçak çekerek dükkândaki herkese saldırdı. Mahmut Sami Evci, kuzeni Halit Evci ve atölyede çalışan Afganistanlı Bahram Parvizi bıçak darbeleriyle yaralandı. Salim Emre Hocaoğlu kaçarken, hastaneye kaldırılan Mahmut Sami Evci hayatını kaybetti. Polisler Salim Emre Hocaoğlu’nu otomobiliyle kaçarken Beykoz’da yakalayarak gözaltına aldı. Salim Emre Hocaoğlu’nun yanı sıra annesi ve ablası da tutuklandılar. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheli için de müebbet hapis cezası istedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi davayı geçtiğimiz hafta karara bağladı. Salim Emre Hocaoğlu önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik olayının ilk kim tarafından yapıldığının tespit edilemediğini belirten mahkeme heyeti, Hocaoğlu’nun cezasını 23 yıl 5 ay 7 güne indirdi. Mahkeme, Belgin Karaca ve Sevim Merve Hocaoğlu’na da kasten öldürmeye yardım etme suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.


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#İstanbul#Beykoz#Cinayet

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