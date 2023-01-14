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Kira baskısına suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

#Kübra Oktay#Kira#Şiddet
Kira baskısına suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

Avukat Kübra Oktay, kira ücretini yasal sınırların üzerinde artıramadığı için kendisine psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla ev sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Cihangir’de ikamet eden avukat Kübra Oktay, yasal faiz oranından daha yüksek bir miktarda zam yapmak isteyen ev sahibi Zeynep A. tarafından haksız şekilde evden çıkarılmaya çalışıyordu. Sürekli telefon aramaları ve mesajlar atarak rahatsızlık veren ev sahibi Zeynep A., komşuların onu istemediğini, kedi ve köpeklere zarar verdiğini belirterek, Kübra Oktay hakkında gerçek olmayan iddialarda bulundu.

‘ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ’

Ev sahibinin bu baskıcı tutumu yüzünden müvekkilinin psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Kübra Oktay’ın avukatı, şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim sosyal hayatında bir avukat, ancak her şeyden önce birçok derneği yöneten bir hayvanseverdir. Kendisi bu özelliğiyle sosyal medya üzerinden tanınan bir kişidir. Tüm bunları bilen ev sahibi, müvekkile ‘Ben de hayvan haklarını takip eden dostlar tanıyorum. Kendilerine, emin olun, sizin nasıl bir insan olduğunuzdan bahsedeceğim’ şeklinde mesaj atarak aba altından sopa göstermiştir. Ev sahibi, gerçekdışı bilgilerle insanları müvekkile karşı kışkırtacağından, iftira atacağından alenen bahsetmiştir. Bu şiddetin durdurulmasını istiyoruz. Bu olayın fiziksel şiddete varmasının önlenmesini talep ediyoruz. Huzur ve sükûnu bozulan müvekkilin can güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını istiyoruz.” 

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#Kübra Oktay#Kira#Şiddet

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