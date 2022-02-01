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Kira alamıyoruz dediler, kamyonlarla benzinliğin giriş çıkışını kapattılar

#Muğla#Dalaman#Kira
Kira alamıyoruz dediler, kamyonlarla benzinliğin giriş çıkışını kapattılar

Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, kooperatife ait benzin istasyonunun içinde bulunan işletmecilerinin kira ödemediği, sözleşmeleri olmadığı halde halen benzinliği işlettikleri gerekçesi ile benzinliğin giriş çıkışını kapattı.

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Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Ortaca Yerbelen Mahallesi sınırları içinde Muğla-Antalya karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunun giriş ve çıkışlarını kamyonlarla kapattı. Kooperatif, tapusu kendilerine ait olan istasyondan uzun süredir kira almadıklarını, Ağustos ayında sözleşmenin bitmesine rağmen benzinliği işleten firmanın halen boşaltmadığı ve kendilerini muhatap almadığını iddia ettiler.

Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sekizinci ayda petrol firması ile sözleşmelerinin bittiğini ve firmanın intifayı kaldırdığını belirterek, “İntifayı kaldırınca da borcum alacağım yoktur diye tapudan verdi. Burayı işleten arkadaşa geldik burayı boşalt dedik arkadaş hala direniyor. Neye göre dayanıyor, elimde sözleşme var diyor sözleşmeyi göster diyoruz gösteremiyor. Sözleşme varsa neye göre var? Kooperatiflerde Genel Kuruldan çıkarılmayan bir sözleşme geçerli değildir” dedi.

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Petrol istasyonunu işleten firmayı 3 ay önce mahkemeye verdiklerini belirten Ahmet Uslu, “Avukat ecrimisil çıkardı, şimdi 4'üncü ay bu parayı da ödemiyor. Belgeler burada, arkadaşa güzellikle anlatıyoruz anlamıyor. Bizde burayı kapatmaya mecbur kaldık. Şu an girişleri kapattık, bizim mülkümüz burası, tapusu her şeyi kooperatife ait. Buradaki lastikçi 12 yıldır hiç kira ödemeden duruyor. Arkadaş yönetim kurulu kararı ile güzellikle dedik ki kooperatife bir tane klima hediye et 12 yılı silelim dedik. Tamam dedi, biz burayı karşı taraftaki firmaya verdik. Sözleşmede burası ne olacak belli değil dedik. Ondan sonra seninle de sözleşme yaparız dedik buna gelmedi. Sanki kendi öz malları gibi davranıyorlar” dedi.

Ahmet Uslu son olarak, “Bu soruna buna kim çare bulacak biz anlayamadık. Çık diyoruz çıkmıyor, kirayı ödemiyor, ödediyse göstersin makbuzunu, nereye ödemiş. Biz yetkililerden de yardım istiyoruz” dedi.

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Benzinliği işleten firma sahibine ulaşılamazken, benzinlikte lastikçilik yapan Ali Naslıca ise, “Biz buranın işletmesiyiz. Benzinliği işleten Behiç bey, "2023’e kadar sözleşmem var burada durabilirsin" dedi. Kooperatifte yeni başkan seçimleri yapılmış, şimdi bana çık diyorlar. Burası çocuk oyuncağı değil ki, burası bir işletme. Kimsenin yerinde zorla duracak da değiliz. Kanun neyse ona uyarız, kanun ne diyorsa onu yaparız. Ama kanunsuz olarak bu şekilde burası kapatılmaz. Yetkililerle gelirler evrakları getirirler biz eşyalarımızı alır çıkar gideriz. Şu anda bu arkadaşların yaptığı iş yanlış” dedi.

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Eylem Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

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#Muğla#Dalaman#Kira

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