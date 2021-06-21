KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler kura sonuçları açıklandı

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler kura sonuçları canlı yayının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KİPTAŞ TUZLA MEYDAN EVLER KURA SONUÇLARI

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen kura 11.00'da canlı olarak gerçekleşti. Kura sonuçları için kura numaraları da KİPTAŞ internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Projede ortalama satışa esas brüt alanları 81 m2 olan 23 adet 2+1 açık mutfak daire, 94 m2 olan 73 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 105 m2 olan 53 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 5 bloklu 149 konut ve 9 dükkan bulunuyor.

Projeye başvurmak için başvuru sahibinin TC vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait evinin olmaması, daha önce Kiptaş’tan konut satın almamış olması gerekmektedir. Ancak ebeveynleri ile yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm bireyler üzerine evi olmaması halinde projeye başvurabilir.

Ayrıca başvuru sahibinin, ön başvuru tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir. Ayrıcalıklı gruplar (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ve sağlık çalışanları) için en az 1 yıl şartı gerekmemektedir.

Ön başvuru bedelini banka havalesi/eft ile yapan, kura sonucunda hak sahibi olamayanlar ve yedek üyelere başvuru bedeli kura çekilişinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.

Ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyen ve kura sonucunda hak sahibi olamayanlar ile yedek üyelere ise en geç 05.07.2021 tarihinde aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir.

Ön başvuru ödemesi havale/eft ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kredi kartıyla yapılmışsa tahsil edildiği kredi kartına iade edilecektir.

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