Kindar cinayet

Kütahya’da yaşayan Mustafa Ilgın (45), 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın’ın (19) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar’ı (42) Evliya Çelebi Mahallesi’nde görerek takip etti. Ilgın 43 RC 383 plakalı otomobille, İşgüzar’ın kullandığı 35 AD 5607 plakalı araca arkadan çarptı. Ilgın otomobilinden inen İşgüzar’a sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ettikten sonra kendi aracına binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İşgüzar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak evli ve 2 çocuk babası İşgüzar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Polis ekipleri, elektrik kurumunda çalıştığını belirledikleri katil zanlısı Ilgın’ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Ilgın, öldürdüğü İşgüzar’ın 2016 yılında oğlu Süleyman Ilgın’ın motosikletine çarparak ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Bu süre içerisinde internet üzerinden de ‘dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna’ ilişkin araştırmalar yaptığını anlatan katil zanlısı Ilgın’ın, “Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum” dediği öğrenildi. Ilgın, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.