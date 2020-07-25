Kınalıada'da korkutan yangın
Kınalıada'da hurdalık alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Kınalıada'da saat 14.00 sıralarında ormanlık alanın yakındaki hurdalıkta yangın çıktı. Yangını gören Ada'dakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hurdalık alanda çıkan yangını söndürmek için müdahale etti. Söndürme çalışmasına helikopter de destek verdi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangını çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
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