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Kınalıada Japonya’da

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#Türkiye#Japonya#Ertuğrul Fırkateyni Kazası
Kınalıada Japonya’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 07:00

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıldönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134’üncü Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG Kınalıada, Kushimoto Japonya’ya ulaştı. TCG Kınalıada korveti, 4.5 ay sürecek görev için 8 Nisan’da İzmir Foça’dan törenle uğurlanmıştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada gemisinin, Japonya’ya ulaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yürekleri dağlayan Ertuğrul Fırkateyni kazası şöyle meydana gelmişti: Sultan 2. Abdülhamid, 1887’de Japonya Prensi Komatsu’nun bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaret etmesinin ve kendisine hediyeler sunmasının ardından Japonya’ya heyet göndererek karşı ziyaret yapılmasını emretti. Bu ziyaret için seçilen Ertuğrul Fırkateyni, 2. Abdülhamid’den Japon İmparatoru Meiji’ye mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürmek için Temmuz 1889’da İstanbul’dan ayrıldı, 7 Haziran 1890’da Yokohama Limanı’na ulaştı. Osmanlı heyeti Japonya’da kaldığı 3 ayda birçok temasta bulundu.

Kınalıada Japonya’da

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TAYFUNA YAKALANDI

Japon Deniz Kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890’da Yokohama Limanı’ndan ayrıldı. Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan fırkateyn, 16 Eylül 1890’da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu, 550’nin üzerinde Osmanlı leventi ise hayatını kaybetti. Fırkateynin trajik sonu, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olurken, kazanın yaşandığı Kuşimoto’da 1891’de şehitler için anıt dikildi. 1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl anma törenleri yapılıyor.

 

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#Türkiye#Japonya#Ertuğrul Fırkateyni Kazası

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