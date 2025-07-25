Kınalıada açıklarında lüks yat alevlere teslim oldu

DHA-İHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 14:59
Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin bulunduğu seyir halindeki lüks bir yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede deniz polisi sevk edilirken, yatta bulunan yolcular can simitleriyle kendilerini denize atarak kurtuldu.
Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin olduğu teknede seyir halindeyken yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yolcular denize atladı. Ekipler denizdeki yolcuları kurtardı.
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