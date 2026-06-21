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Kına gecesine silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı

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#Kına Gecesi#Silahlı Saldırı#İzmir Ödemiş
Kına gecesine silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 09:29

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

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Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kına gecesine silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen (14) kurtarılamadı.

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kına gecesine silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

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#Kına Gecesi#Silahlı Saldırı#İzmir Ödemiş

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