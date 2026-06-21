×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kına gecesinde pompalı tüfekle dehşet saçtı: 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Ödemiş#Kına Gecesi
Kına gecesinde pompalı tüfekle dehşet saçtı: 14 yaşındaki Ayaz öldü, 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 22:46

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (14) hayatını kaybetti, şüphelinin eşi de dahil 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan E.D., jandarma tarafından kırsal alanda yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan saçmalar, Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.’ye (72) isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Şüpheliyi sorguya alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Ödemiş#Kına Gecesi

BAKMADAN GEÇME!