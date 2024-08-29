Kına gecesinde damadı hastanelik ettiler! Kuzenine söylediği sözden sonra ortalık savaş alanına döndü: 20 kişi salonu bastı

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Olay, 26 Ağustos günü Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Yemliha Toprak ve Ayşenur Kızıltoprak‘ın kına gecesinde damat ve kuzeni Mehmet O. arasında ‘telefonu bırak halaya gel’ demesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet O., damada sandalye ile vurdu. Davetlilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Mehmet O., ise davetliler tarafından düğün salonundan gönderildi.

20 KİŞİ SALONU BASTI

Daha sonra Mehmet O., çalışanlarını toplayarak çekicilerle düğün salonunu bastı. Ellerinde demir sopalarla salona giren grup halay çektiği sırada Yemliha Kızıltoprak’ı öldüresiye dövdü. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralanan Yemliha Kızıltoprak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekici ve otomobillerle düğün salonuna gelen gurubun ellerinde demir sopalarla salona girip halayda eğlenen damada saldırdığı görüldü. Saldırganların damadın yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve levyeli şahısların kovalamaya devam ettiği görüldü. Damat ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi olurken, kına gecesi davetlilerin dağılması ile sona erdi.

‘HALAYA GEL DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ’

Damat Yemliha Kızıltoprak’ın babası Ahmet Kızıltoprak, en mutlu günlerinin zehir olduğunu söyledi. Oğlunun kuzenine ’telefonu bırak halaya’ gel demesi üzerine tartışma çıktığını dile getiren ve ardından 20 kişinin sopalarla oğlunu öldüresiye dövdüklerini belirten Ahmet Kızıltoprak, oğlunun yoğun bakımda 3 gündür tedavi gördüğünü belirtti.

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Kızıltoprak, “26 Ağustos günü oğlum Yemliha Kızıltoprak’ın kınası vardı. Saat 22.30 sıralarında yeğenim Mehmet ile tartışmışlar. Oğlum kuzenine halaya kalk demiş o da gelmek istemeyince ufak bir tartışma olmuş aralarında. Yeğenim de oğluma küfür edince damat sandalyeyle kendisine vurmak istemiş. Küçük bir gerginlik oldu ve biz yatıştırdık evlerine gittiler. Daha sonra ne kadar iş yerlerindeki şoförler varsa çevresi varsa toplayıp gelmişler. Biz geleceklerini tahmin etmiyordum. Yeğenim bana bunu yapmaz diyordum.

Düğüne gelip saldırdılar. Oğlumu da bu hale getirdiler. Oğlum yoğun bakımda yatıyor. Hayati tehlikesi bulunuyor. En mutlu günümüzü bir akraba bunu yapar mı? Bu ne merhametsizlik. Saldıran en az 20 kişi vardı. Şu anda 8 kişi gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde hepsi mevcut. Bu canilerin cezası verilmeli. Bugün buna bir akrabasına yapan başkalarına ne yapmaz. Ufacık bir meseleden insan dayısına bunu yapar mı? Devletimizden beklentim en ağır cezayla cezalandırılmaları. Benim oğlum sağlık memuru. Nişanlısı da kendisi gibi sağlıkçı. Bu çocukların ve bizlerin psikolojisi bozuldu. 3 gündür evimize gidemiyoruz çocuğumuzun iyi olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Öte yandan olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.