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Kına gecesinde bıçaklı 'halay' kavgası: 12 yaralı

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#Sivas#Kına Gecesi#Halay Kavgası
Kına gecesinde bıçaklı halay kavgası: 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 06:11

Sivas'ta, bir kına gecesinde iki aile arasında başlayan halay tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında yapılan kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafından birinin kız tarafının halayına katılması üzerine tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kına gecesinde bıçaklı halay kavgası: 12 yaralı

12 KİŞİ YARALANDI

 Bıçakların da kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başından bıçak darbesi alan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Sivas#Kına Gecesi#Halay Kavgası

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