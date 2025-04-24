Kimyasallı caninin cezası arttı

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Sabit Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin’e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir’deki birliğine dönerken Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Sabit Türk, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Türk hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16.5 YIL HAPSE MAHKÛM OLDU

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Sabit Türk’e ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. İtiraz sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı az bulup hükmü bozdu. Sabit Türk, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Hakkında ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilen Türk, bu kez 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.