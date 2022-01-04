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‘Kimyasallı canavar’a 20 yıl istendi

#Kadına Şiddet#Kimyasal Madde#Yasemin Uzunçelebi
‘Kimyasallı canavar’a 20 yıl istendi

Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde atarak bir gözünü kaybetmesine neden olan Mehmet Yıldız hakkında, ‘canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Avcılar’da yaşayan Yasemin Uzunçelebi (42), Antalya’ya taşınma kararı almıştı. Bunu istemeyen erkek arkadaşı Mehmet Yıldız (30), 5 Ekim 2021 günü kız arkadaşının evine gittikten sonra Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde fırlattı. Sevgilisini çığlıklar içinde evde yalnız bırakan Yıldız oradan uzaklaştı. Acı içerisinde kıvranan Uzunçelebi kendisini evden dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Uzunçelebi’nin bir gözünü kaybettiği, diğer gözünün durumunun da kritik olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta yakalanan ve 16 suçtan sabıkası bulunan Yıldız ifadesinde, yaşanan tartışmada masa üzerindeki içinde sıvı bulunan bir kaseyi kız arkadaşına fırlattığını, sıvının yanıcı bir kimyasal madde olduğunu bilmediğini söyledi.

Tutuklanan Yıldız hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yıldız’ın sevgilisi Uzunçelebi’yi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı kimyasal madde fırlatarak vücudunun değişik yerlerinde hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanığa neden olduğu ifade edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İddianamede Yasemin Uzunçelebi’nin kaldırıldığı hastanede hâlâ yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği, bu nedenle de ifadesinin alınamadığı belirtildi. İddianame sonunda Mehmet Yıldız hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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#Kadına Şiddet#Kimyasal Madde#Yasemin Uzunçelebi

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