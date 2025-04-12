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Kimyasal yangın korkuttu... Dumanlar gökyüzünü kapladı

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#İstanbul#Başakşehir#Yangın
Kimyasal yangın korkuttu... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 07:00

Kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın çevredeki işletmelere sıçradı. 20’ye yakın araç ve kurban satış yerindeki hayvanlar zarar gördü.

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İstanbul Başakşehir’de bulunan İdeal Antrepo isimli, içinde kimyasal malzemeler bulunan bir depoda dün saat 12.00’de yangın çıktı. Kimyasalların tutuşmasıyla büyüyen yangın binanın etrafını sardı. Akan kimyasal yanarken çevredeki işletmelere de sirayet etti. Depodaki yangında, yakında bulunan yediemin otoparkındaki 20’ye yakın araç ve adak - kurban satış yeri de zarar gördü. Yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Kimyasal yangın korkuttu... Dumanlar gökyüzünü kapladı

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

180 HAYVAN KURTARILDI

“Bir can kaybımız yok ama oradaki bir çökme neticesinde küçükbaş veya büyükbaş hayvanlardan da bir veya iki tanesi telef olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bir iki tane olabilir belki ama netice itibarıyla 180 civarında hayvan kurtarıldı. Arkadaşlarımız büyük bir mücadele veriyorlar. Bir arkadaşımızın siyanür şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kendinde bir problem yok ama gözetim altında tutulması gerekiyor.”

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#İstanbul#Başakşehir#Yangın

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