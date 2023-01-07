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Kimyasal maddeli cani

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#Kimyasal Maddeli Saldırı#Yusuf Çavdar#Yasemin Aksoy
Kimyasal maddeli cani
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Yasemin Aksoy, bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yusuf Çavdar’ın kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Aksoy’un yüzünde ve boynunda yanıklar oluştu.

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İstanbul Bayrampaşa’da 2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile bir yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Aksoy çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada da eski eşi tarafından darp edildi.

‘GÜZELLİĞİNE Mİ GÜVENİYORSUN’

Aksoy, geçen çarşamba sabahı evinden işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Çavdar, Aksoy'un yolunu kesti.  Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikâyetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar'ı yakaladı. 

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‘TASARLAMADIM SERBEST BIRAKIN’

Şüpheli Yusuf Çavdar’ın tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda, “Bir anda bana ağır laflar etmeye başladı. Yanımda olan motor temizlik malzemesini sağa sola savurdum. Tasarlayarak gerçekleştirmedim. Serbest bırakılmamı talep ederim” diye konuştu.

Mahkeme kararında, şikâyetçinin yüzünde, boynunda ve bacaklarında yüzde 15'lik ikinci derece yanık bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Şüpheli Çavdar'ın ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

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#Kimyasal Maddeli Saldırı#Yusuf Çavdar#Yasemin Aksoy

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