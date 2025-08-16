×
Gündem Haberleri

Kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:


Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 21:56

Samsun'da dorsesinde yangın çıkan tır, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti. Dorse, şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

DEMİR BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.



ARAÇTAKİ YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçtaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangına müdahale ediyor. Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yangın nedeniyle yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı.

 

