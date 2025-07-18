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Kimyasal madde üreten fabrikada patlama: 3 işçi yaralandı

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#Malatya#Kimyasal Madde#Patlama
Kimyasal madde üreten fabrikada patlama: 3 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 16:57

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

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2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan 3 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yeni bir patlama riskine karşı fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Kimyasal madde üreten fabrikada patlama: 3 işçi yaralandı

"HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR"

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrikada kimyasal maddelerin depolandığı alanda meydana gelen patlamada yaralan kardeşlerimizi hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralılarımızın ilk tetkiklere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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#Malatya#Kimyasal Madde#Patlama

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