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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Kimseyi dinlemedi... 2. kez hastaneden kaçtı

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Kimseyi dinlemedi... 2. kez hastaneden kaçtı
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TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınmamak için 2 kez hastaneden kaçan M.K.(34), pişmanlık duyarak kendi isteğiyle hastaneye gitti.

Çorlu’da yaşayan M.K., geçen pazartesi günü Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek muayene oldu. Yapılan koronavirüs(corona virüs) testi pozitif çıkan M.K., karantinaya girmeden hastaneden kaçtı.

Hastane yönetiminin durumu bildirdiği polis, M.K.’yi bir gün sonra parkta otururken yakaladı. M.K., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek karantina altına alındı.

YENİDEN KAÇTI, PİŞMAN OLUP DÖNDÜ

M.K., geçen çarşamba yeniden hastaneden kaçarken, polis her yerde arama çalışması başlattı. Pişmanlık duyan M.K., cuma günü kendi isteğiyle Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvurup, tedavi olmak istediğini söyledi. M.K., bugün ise Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

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