'Kimseye ayrıcalık yok'

Paris’ten Türkiye’ye getirilenler, önceki gün İstanbul Havalimanı’ndan otobüsle karantina alanına götürülmek üzere yola çıktı. Otobüs havalimanında polis tarafından durduruldu. Diğer yolcuların tepkilerine rağmen otobüsten indirilen bir kadın yolcu, ekip aracına alınıp havalimanına götürüldü. İndirilen yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı olduğu ortaya çıktı. Sofi’nin Kıbrıs’a gidecek transit yolcu olduğu söylendi.



Ancak olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan açıklama yaptı ve “Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Karantinaya alındılar. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, “Hukuk gerekeni yapacaktır. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz” paylaşımında bulundu.



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzide Sofi ve polisler hakkında TCK’nın 195’inci maddesi olan “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” suçundan soruşturma başlattı. Otobüsü durdurarak Güzide Sofi’yi indiren polislerin ve amirlerinin ifadesi alınmaya başlandı. İstanbul’daki karantina yurtlarından birine götürülen Sofi’nin ifadesi ise 14 günlük karantinası dolunca alınacak.

O BABA HÜRRİYET'E KONUŞTU: 'TORPİL YOK HATA VAR'

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü Mustafa Sofi, yaşananları Hürriyet’e anlattı: “Türkiye sağ olsun, kendi vatandaşlarıyla birlikte yurtdışında eğitimde olan Kıbrıslı Türkleri de Lefkoşa’ya ulaştırıyordu. Birçok öğrenci THY seferleriyle aktarmalı yolcu olarak Lefkoşa’ya geldi. Birkaç saat sonra da kızım Paris’ten gelecekti. Fransa’dan gelen uçaktan yanlışlıkla, bir hata sonucu karantina otobüsüne alınmış. Kızım çekingen ve utangaç biridir itiraz edememiş. Hata fark edilince polis desteğinde otobüsten indirilip THY’nin aracına alınmış. Ben nasıl Türk polisinden ya da İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıcalık, torpil isteyebilirim. Eğer bir ihmalimiz varsa, adaletin karşısında boynumuz kıldan ince. Kızım 14 gün İstanbul’da, ardından da Lefkoşa’da 14 gün karantinada kalacak.”

KKTC’Lİ BAKAN: 18 KİŞİ GELDİ

KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da THY’nin tahliye operasyonu çerçevesinde transit yolcu olarak şu ana kadar 18 öğrencinin KKTC’ye ulaştığını belirtti. Güzide Sofi’nin transit yolcu salonuna alınması gerekirken bir hata sonucu karantina otobüsüne alındığını ifade eden Atakan, “18 Kıbrıslı Türk yolcu şu anda KKTC’de karantinada Güzide de gelebilseydi, 19 olacaktı. Bir torpil ya da kayırma yok” dedi.