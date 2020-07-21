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Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/ISTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Kimseye aldırmadan hırsızlığa devan eden şüpheliler kamerada

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Kimseye aldırmadan hırsızlığa devan eden şüpheliler kamerada
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İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin yanına araçlarıyla yaklaşarak teyp ve navigasyon cihazlarını çalan 4 hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanlarından geçen yaya ve otomobillere aldırmadan hırsızlığa devam ettikleri anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 4 hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Kağıthane'de birbiri ardına meydana gelen otomobillerden yapılan hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızların kırmızı renkli bir otomobille park halindeki araçların yanına yaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin çevrelerinden geçen yayalar yada otomobillere aldırmadan güpe gündüz hırsızlığa devam ettikleri, teyp ve navigasyon cihazlarını söktükleri görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler eşkallerini tespit ettikleri hırsızların izini Esenyurt'ta buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler İrfan A., Vedat Ö., Enes O. ve Ramazan M. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimseye aldırmadan hırsızlığa devan eden şüpheliler kamerada

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