‘Kimsesiz’ Tayfun’un hukuk savaşı

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İSTANBUL Büyükada’da 52 yıl önce, iddiaya göre işinsanı Nezih A. ile Ayten Ş. bir süre sevgili olduktan sonra sözlendi. Ayten Ş. nikâh kıyılmadan sözlüsü Nezih A.’dan hamile kaldı. Evlenmekten vazgeçen Nezih A. da Ayten Ş.’yi terk ederek ortadan kayboldu. Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ayten Ş. sadece annesi ve babasının isimlerinin olduğu bir notla oğlunu Büyükada’daki bir bakkalın önüne bıraktı. Darülaceze’de bebeğe Tayfun ismi verildi. Yıllarca Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüyen Tayfun A. kurumdaki çocuklarla yakından ilgilenen Remzi A. isimli bir hayırsever tarafından resmen evlat edinilmese de öz evladı gibi himaye edilip yetiştirildi. Okuyup imam olan Tayfun A. askerlik görevini yaptıktan sonra Remzi A.’nın ısrarları sonucu öz annesi ve babasını bulmaya karar verdi.

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ÖZ BABASININ NÜFUSUNA GEÇEBİLDİ

Yıllarca annesi ve babasını arayan Tayfun A.’nın çabaları bir sonuç vermeyince devreye babası gibi büyüten Remzi A. girdi. Büyükada’ya giden Remzi A. uzun süren araştırmaları sonucu Tayfun A.’nın annesi ve babasını tespit etti. Ancak öz babasının sert, agresif ve reddedici tavırlar sergilemesi sebebiyle, babasının kim olduğu Tayfun A.’dan gizlendi. Annesini bulan Tayfun A. başka bir adamla evli olduğunu öğrendi. Remzi A., Tayfun A.’nın ısrarına dayanamayarak gerçek babasının kim olduğunu açıkladı. Babasının da civata firmasının sahibi olduğunu öğrenen Tayfun A. yıllar sonra babası tarafından reddedildi. Baba Nezih A., oğluna “Sen benim evladım değilsin” dedi. Bunun üzerine Tayfun A. da İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘babalık’ davası açtı. Dilekçesinde, “Yıllarca yurtta yaşadım. Bana, annem ve babamın öldüğü söylendi. Gerçekten anne ve babamın öldüğüne inanmıştım. Sonra tüm gerçeği öğrendim” dedi. Mahkeme, Nezih A.’nın, Tayfun A.’nın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçta Nezih A.’nın yüzde 99.99 Tayfun A.’nın babası olduğu tespit edildi. Nezih A.’nın itirazını reddeden mahkeme, Tayfun A.’yı nüfusuna geçirmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından Tayfun A.’nın nüfusuna 41 yıl sonra baba adı olarak işinsanı Nezih A.’nın ismi yazıldı.

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BİR DAVA DA ANNESİNE AÇTI

Tayfun A., babasına açtığı davanın ardından bu defa yıllar önce kendisini sokağa bırakıp izini kaybettiren annesi Ayten Ş.’ye 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, özetle şunlara yer verildi: “Ayten Ş., şu anda evli ve iki çocuk annesidir. Ayten Ş. iki çocuğuna da annelik yapabiliyorken müvekkilime annelik yapmamıştır. Bu yaşanılanlar müvekkilin elem ve ızdırap dolu bir hayat yaşamasına neden olmuştur. Tüm bu nedenlerle müvekkilin manevi olarak zarara uğramasına sebep olan Ayten Ş.’nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 500 bin lira tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”