‘Kimsenin elektriği doğalgazı kesilmeyecek’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la birlikte miting yaptı. Kılıçdaroğlu mitingde özetle şunları söyledi:

“Onlar sattılar, biz toparlayacak, geri alacağız ve Afyonlular orada çalışacak. Özelleştirmeden 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti. Sadece şeker ithal etseler, buğday, arpa, yulaf, yem, gübre ithal ediyorlar, memleketi yabancılar doyurmaya başladı. Bir de afra tafrayla geziyorlar, ‘Biz milliyetçiyiz’ diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Milliyetçi olan ülkesine hizmet eder yabancıya değil.

ÇANKAYA KÖŞKÜ’NDE OTURACAĞIM

Londra’ya gittim, küçük de bir video çektim. Londra’nın en lüks bölümündeki bütün mahalleyi kapatmışlar, hepsi lüks içinde yaşıyor. Gittiler New York’a 35 katlı gökdelen yaptılar. O gökdelene harcanan, Londra’ya kaçırdıkları paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim.

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Bir özelliğimi söyleyeyim, kul hakkı yemem ben, kul hakkını da yedirmem. Benim öyle saraylarda oturmak gibi bir düşüncem de yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya Köşkü var, mütevazıdır. Oraya gideceğiz ve orada oturacağız.

Size bir namus sözüm var, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir hanenin doğalgazı ve elektriği kesilmeyecek. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk 3 ay içinde çıkacak kanun budur. En büyük günah kul hakkı yemektir. Allah aşkına oy vermeyin, günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Oy vermeyeceğiz.

EMEKLİLERE 15 BİN LİRA İKRAMİYE

Sözüm söz, Bay Kemal sözü, Kurban Bayramı’nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz hazır olacak.”

Afyonkarahisar’daki mitinginin ardından Nevşehir’e geçen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Şimdi yaşadığımız bir sorun var. Kırsal köyler boşalıyor. Köylerde doğru dürüst üretim yapılamıyor ve sorun çok ciddi. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çalış, üret ve kazan kardeşim. Milletin karnını doyur. Ama söz veriyorum. Senin sosyal güvenlik primini ben ödeyeceğim. Emekli olacaksın sen. Emeklilik hakkını kazanacaksın sen.”

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DİYANETİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

- (Diyaneti kapatacaklar’ iddiası) “Duyduğumda şaşırdım. Diyanet’i kuran CHP, niye kapatalım. Akıl var mantık var. Tam tersine güçlendirilmesi lazım. Böyle bir şey yok. Diyanet kapatılacak, kim söylemiş, ya aklı olan söylemez”

- (Savunma Sanayisi) “Savunma sanayisi milli meseledir, günlük sıcak politikanın meselesi değildir, bunun partisi olmaz. Savunma sanayine niye karşı olalım. Siz Kızılelma’yı yaptınız da biz mi karşı çıktık. Ama savunma sanayi devletin tekelinde olmalıdır, devlet hükmetmelidir. Sadece özel sektöre verilemez. Aselsan, Havelsan, Roketsan göz bebeğimiz, onlardan önce kuruldu, çok daha geliştirilmeleri lazım.”

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- (YSK’ya güven) “YSK’ya güvenmiyoruz. Aynı zarfa konulan 4 pusuladan 3’ünün doğru, birinin yanlış olduğunu söyleyen YSK topluma güven vermez.”

- (AK Parti birinci parti çıkarsa güçlendirilmiş parlamenter sisteme göre hükümeti kurma görevini onlara vermek zorunda kalacaksınız’ sorusuna karşılık) “Onu o zaman konuşuruz. Ama parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Bu seçimde demokrasiyi oylayacağız. Demokrasi olsun mu olmasın mı, bunun referandumu olacak.”