‘Kimsenin aklından OHAL lafı geçmesin’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marmara beyaza büründü İstanbula mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldiMarmara beyaza büründü! İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Fenerbahçeden ters köşe teknik direktör kararı Görüşmeler başladıFenerbahçe'den ters köşe teknik direktör kararı! Görüşmeler başladı#Fenerbahçe
Googledan profesör İfadesinde bile yalan söylediGoogle'dan profesör! İfadesinde bile yalan söyledi#Zulâl Atalay Laçin
Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu'Sıfır kilometre' operasyon! Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu#Otomobil
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
SGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 AralıkSGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 Aralık#Sigorta
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dediOHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?#OHAL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyiz#Fuat Oktay
En merak edilen beş sorunun yanıtı burada Omicronda son durumEn merak edilen beş sorunun yanıtı burada! Omicron'da son durum#Pandemi
Hardvardlı Türkten diyabet müjdesiHardvardlı Türk'ten diyabet müjdesi#Gökhan Hotamışlıgil
Maskeli vurgun'Maskeli' vurgun!#Soygun
Gece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı Sicimoğlu adalet istediGece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı! Sicimoğlu adalet istedi#Kadıköy Moda
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

‘Kimsenin aklından OHAL lafı geçmesin’

#Numan Kurtulmuş#OHAL#Ekonomi
‘Kimsenin aklından OHAL lafı geçmesin’

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ‘ekonomik OHAL’ iddialarıyla ilgili “Saçma sapan bir iddiadır. Hiç kimsenin aklından OHAL gibi bir laf geçmesin. Söz konusu dahi olamaz, düşünülemez. Türkiye’nin buna ihtiyacı yoktur” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ekonomik OHAL” ilan edileceği iddialarını yalanladı. CNN Türk yayınında açıklamalar yapan Kurtulmuş, alınan kredilerin dövize yatırılmasının üzerine gidilmesi gerektiğini belirterek, “Dolarizasyon eğilimi var. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz, o zaman dövizi kenarda tutalım. Tam da ekonomiyi tamamıyla durgunlaştıracak olan ve bir büyük türbülansın içerisine sokacak olan budur. Biz de ‘Tam tersine üretimimizi artırarak devam edeceğiz’ diyoruz. Bunu istikrarlı sürdürürsek, spekülatif hareketleri de önlemeyi başarabilirsek Türkiye’de bir müddet sonra döviz kurları üzerindeki baskının da azalacağı kanaatindeyim. Çünkü talep çok olduğu için döviz yukarıya çıkıyor. Talebi azaltacak adımları attığımız takdirde döviz kuru belli bir noktaya gelecektir. ‘Ne zaman?’ sorusuna bir şey demek mümkün değil. İnşallah en kısa sürede” dedi.

SERBEST PAZAR KURALLARI

Haberin Devamı

Kurtulmuş özetle şunları söyledi: “(Ekonomik OHAL) Saçma sapan bir iddiadır, böyle bir şey söz konusu dahi olamaz, düşünülemez. Türkiye, ekonomik sistemini serbest pazar ekonomisinin şartları içerisinde gündeme almış bir ülkedir. Bu sistemin içerisinde serbest pazarın koşullarından asla taviz verilmeden devam eder. Hem dövizin fiyatlanması konusunda hem piyasadaki fiyatlar konusunda serbest pazar kuralları hâkim olur. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı fiyatı aşırı arttıran ve maalesef bu türbülanstan haksız kazanç elde etmek için ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Ama asla hiç kimsenin aklından OHAL gibi bir laf geçmesin. Bunun konuşulması dahi yanlıştır. Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı yoktur.

100-200 DOLARIN ÖNEMİ YOK

(Döviz alımı) Türkiye zor bir süreçten geçiyor, bu süreçteki esas gaye tezgâhı dağıttırmamaktır. Üretimi mutlaka korumamız lazım. Bunun için de dövizin yükselmesi dolayısıyla üreticilerin desteklere ihtiyacı var. Bunun için de devlet krediler veriyor. Piyasadaki dolarizasyon seviyesini aşağıya indirmek için, dolara olan ihtiyacı azaltmak için bu destekleri veriyor.

Devletin ‘tezgâhı dağıtma’ diye verdiği parayı dövize yatırırsan, bu, sana devletin parayı niçin verdiğinin karşılığı değildir. Söylediğim şey budur. Yoksa 100 dolar, 200 dolar gitmiş vatandaşımız döviz almış, bu değildir. Çıkarcı davranan bir kesim... Bunların takip edilmesi lazım. Çoğu üretim alanında desteklenen kurum ve kuruluşlar. Nasıl stokçuların üzerine gidiliyorsa, bunun da üzerine gidilmeli. Krediyi dövize yatırmanın üzerine gidilmeli.

Haberin Devamı

İNSANLARIMIZ BAĞIRIYOR AMA

Hükümetin bu sorunları çözmek için birinci derecede sorumlu olduğunun farkındayız. En kısa süre içerisinde döviz kurlarının da belli bir yatay seyir içerisine ya da zaman içerisinde aşağıya doğru gidecek bir seyir içerisine gelmesini ümit ediyor ve gerekli tedbirleri de alıyoruz. İnsanlarımız eleştiriyor, bağırıyor, çağırıyor ama ‘Bu sorunları çözecek AK Parti’den, Tayyip Erdoğan’dan başka imkân gözükmüyor’ diyor.” 

‘Kimsenin aklından OHAL lafı geçmesin’

ÖZGENÇ’TEN ‘EKONOMİK OHAL’ ÖZRÜ

Twitter mesajında ‘ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini’ belirten ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Özgenç, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Olağanüstü hâl, arzu edilen bir durum değildir. Olağanüstü hâle mecbur kalınır. Bugün bu hesaptan ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl bağlamında yapmış bulunduğum açıklamalar, toplumumuzun ekonomik bakımdan geleceğine yönelik endişelerin etkin bir şekilde dile getirilmesi amacına matuftur. Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#OHAL#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz