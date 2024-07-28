Kimseden akıl almayız

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CHP’li belediyeleri ziyaret etmek ve yeni üyelere rozetlerini takmak üzere Bursa’ya gen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programının 3’üncü gününe dağ ilçesi Harmancık’ı ziyaret ederek başladı. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ı makamında ziyaret eden Özel, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Özel, özetle şöyle konuştu:

İKİ OYDAN BİRİNİ ALDIK

“Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa’da iki oydan birini aldı. Türkiye’de yüzde 38 oy aldı. Türkiye’nin birinci partisi oldu. Nasıl oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye ittifakını kurarak oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye ittifakının renkleri ay -yıldızlı al bayrağın renkleridir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir üyesi Atatürk’ten aldığı emanetin, Atatürk milliyetçiliğinin neferleridir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kimselerden, ne geçmiş dönemlerde olmadık işlere girmiş çıkmış, sonra önce milliyetçiliği ayaklarının altında ezmiş, sonra aklına milliyetçilik gelmiş olanlardan alacak en ufak aklı yoktur.

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ATATÜRK’ÜN PARTİSİDİR

Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. Bu partiyi kendisi de gazi olan, bu memleket için ölümü göze almış Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yedi cihana Türkiye’nin tapu senedi Lozan’ı kabul ettiren İsmet Paşa’nın, Kıbrıs’ın Fatih’i, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na, Ege’nin serin sularına milliyetçiliği yazan Karaoğlan’ın partisidir. Bu parti, gerekirse bu devlet için ölümü göze alanların ama bayrağı yere düşürmeyenlerin partisidir. 47 yıldır birinci parti olmadığımız halde bizi bir arada tutan şey, para, menfaat olmadığı için, bizi bir arada tutan şey vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi olduğu için, dimdik ayaktayız, yıkılmadık. Ve yeniden Türkiye’nin birinci partisiyiz.

YÜZ GÜLDÜRECEĞİZ

(İktidarla gereksiz polemiklere girilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak) Birileri istiyor ki kavga olsun. Biz elbette kavga ederiz. Ama Tayyip Bey’le, Devlet Bey’le onlar istiyor diye kavga etmeyiz. Bizim onlarla vereceğimiz kavga emekliyi geçindiremeyen 10 bin liralık maaşın kavgasıdır. Asgari ücretin kavgasıdır. Çiftçilerin kavgasıdır. Esnafın kavgasıdır. Parti, her ay oy farkını açarak birinci parti olma özelliğini koruyor. CHP iktidarı geliyor. Kavga etmek için değil yüz güldürmek için, zenginlik getirmek için geliyoruz.”

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KENT LOKANTALARINDA ‘ASKIDA YEMEK’ GELİYOR

-CHP’li belediyelerin açtığı kent lokanlarıyla ucuz ve sağlıklı yemeğe erişim için gayret gösterdiklerini söyleyen Özel, askıda yemek çağrısı da yaparak, şunları söyledi: “Türkiye’de bütün CHP’li belediyelerde, gücü yeten bütün büyükşehirlerde ve güçlü il ve ilçe belediyelerinde bu hizmet ortaklaşacak. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz. Bu lokantalara mutlaka askıda yemek uygulamasını da getiriyoruz. Yani 400 lira cebinden buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip, bu lokantaya 400 lira ödeyip, parası olmayan 10 kişiye ya da 10 öğrenciye, kendi tarif edebilir, 10 kadına, 10 öğrenciye, 10 yoksula, buradan gelip ücretsiz yemek yeme imkânı da yaratabilirler. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum.”

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İYİ PARTİLİ ÖZLALE İLE GAZETECİ BELOVACIKLI’NIN NİKÂH ŞAHİDİ

CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale’nin İstanbul’daki düğün törenine katıldı. Çiftin nikâh şahitleri CHP Lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal oldu.

Özgür Özel, Harmancık ilçesi ziyaretine dağ yolundaki karavancılardan emanet aldığı üstü açık klasik otomobili kullanarak gitti.