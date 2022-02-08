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Kimse sebebini anlamadı! Tedirgin eden çığlıkların altından 'kupa' çıktı

#Afrika Uluslar Kupası#Fatih#Senegal

Fatih'te bir grup Afrikalı, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasını sokakta sevinç çığlıkları atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

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Görüntüler pazar gece saatlerinde Fatih'te çekildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapıldı. Senegal Milli Futbol Takımı, Mısır Milli Futbol takımına karşı mücadele etti.

Uzatmalara giden maçta, 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Senegal Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Kimse sebebini anlamadı Tedirgin eden çığlıkların altından kupa çıktı

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Senegal taraftarı bir grup ise şampiyonluğu sokaklarda koşup çığlık atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri sokaktan gelen çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı. Bir süre sonra koşup çığlık atan Senegallilerin şampiyonluğu kutladığı ortaya çıktı.

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Kimse sebebini anlamadı Tedirgin eden çığlıkların altından kupa çıktı

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#Afrika Uluslar Kupası#Fatih#Senegal

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