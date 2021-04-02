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Derya EVREN-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)-
Haber Giriş: 02.04.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Kimse ne olduğunu anlayamadı! 18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı

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Kimse ne olduğunu anlayamadı! 18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı

Bursa'da 18 yaşındaki Ecenur Ö. evine doğru yürürken Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı. Genç kız saldırı sonrasında başından yaralanırken gözaltına alınan Sedat A., "Ağabeyimin ölümüne neden olan kıza benzettim" dedi.

Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Namiz Yiğit Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Yürüyerek evine giden Ecenur Ö.'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişi arkadan yaklaşıp, elindeki muşta ile vurdu. Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı 18 yaşındaki Ecenura muştayla saldırdı

Sedat A. olduğu ortaya çıkan ve 16 suç kaydı bulunduğu belirlenen saldırgan, polisteki ifadesinde Ecenur Ö.'yü, ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiğini söyledi.

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