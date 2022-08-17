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'Kimse karışmasın, namus meselesi' diye bağıdı! Annesine sözleri sonrası çılgına döndü

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#Ankara#Mamak#Şiddet
Kimse karışmasın, namus meselesi diye bağıdı Annesine sözleri sonrası çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 12:09

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yusuf Ş. (33), annesine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Ramazan D.'yi (60) sokak ortasında dakikalarca başını tekmeleyerek, ağır yaraladı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Şahintepe Mahallesi 657'nci Sokak'ta geçen hafta cumartesi günü, annesi ile yürüyen Yusuf Ş., aynı sokakta geri dönüşüm işçisi olan Ramazan D.'ye saldırdı. Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen Ramazan D.'nin başını dakikalarca tekmeledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Ş., annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ramazan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'ANNEME TACİZDE BULUNDUĞU İÇİN YAPTIM'

Polis, olayın ardından Yusuf Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

Kimse karışmasın, namus meselesi diye bağıdı Annesine sözleri sonrası çılgına döndü

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'5 DAKİKA BOYUNCA AYAĞIYLA KAFASINA VURDU'

Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.

Kimse karışmasın, namus meselesi diye bağıdı Annesine sözleri sonrası çılgına döndü

Yusuf Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Ankara#Mamak#Şiddet

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