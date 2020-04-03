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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kimse işten çıkarılmamalı

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Kimse işten çıkarılmamalı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş, DİSK ve HAK-İş genel başkanları ile videokonferans toplantısı yaptı.

Koronavirüs salgınının işçi hakları açısından ele alındığı görüşmede Kılıçdaroğlu, salgın süresince kimsenin işine son verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Mutlaka ortak aklı egemen kılalım, Ekonomik Sosyal Konsey’i toplayın dedik. Çünkü sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir arada olması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile yaptığı videokonferans toplantısında özetle şunları dile getirdi:

ORTAK AKIL EGEMEN KILINMALI

“Biz bugüne kadar iktidara çağrı yaparken mutlaka ortak aklı egemen kılalım, Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Bu COVID-19 kimsenin siyasi görüşüne, kimliğine, inancına bakmıyor. O zaman ortak hareket etmek lazım. Siz 83 milyon dediniz ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var. Onlardan da bu hastalığa yakalananlar var. Onlar da insan, onların da hakkını bir şekilde savunmak zorundayız.

SENDİKASIZIN DA HAKKINI KORUYUN

Bazı sendikalarla işverenler bir protokol yaptı bu süre içinde, kimseyi işten çıkarmayacağız diye; bunun tüm Türkiye genelinde yaygınlaşması lazım. Sigortasız, sendikasız olan milyonlar var. Bunların da haklarının, hukuklarının korunması lazım. Onların hakkını hukukunu koruyacak olanlar da meslek örgütü olarak sizlersiniz. Hepimizin ortak hareket etmesi lazım.”

ZORUNLU OLMAYAN SEKTÖRLERDE İŞ DURDURULSUN

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise salgın açısından bu iki haftanın çok önemli olduğunu dile getirerek, zorunlu olmayan iş kolları dışındaki alanlarda işin durdurulması ve buradaki işçilerin gelirinin devlet tarafından güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

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