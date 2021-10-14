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'Kimse ilk 4 maddeye dokunamaz’

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Anayasa
Kimse ilk 4 maddeye dokunamaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Anayasa’da ilk 4 madde’ mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, “İlk 4 madde değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz, teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda anayasa ve seçim konularında özetle şunları söyledi: “Devletin organlarını anayasa belirler. İlk 4 madde, zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz, ilk 4 maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim. Var olan hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya. Anayasa üç organ var diyor; yasama yani Meclis, yürütme yani Cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulu, yargı yani hâkimler. Üç organ aracılığıyla millet egemenliğini kullanır.

DÜN ÖNEMLİ BİR BELGE ULAŞTI

Dün önemli bir belge ulaştı. Önce temel atıyorsunuz, temel attıktan sonra bir süre sonra ihale yapıyorsunuz. İhaleyi de temeli atan firmaya veriyorsunuz. Akıl alacak şey mi bu? İhaleyi yapmadan önce temeli atıp sonra ihale yapıp aynı firmaya veriyorsanız ortada bu milletin cebine göz dikenlerin iradesi var demektir.

MUHTARLIK YASASI HAZIR

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Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlara birer personel vereceğim dedim, kıyamet koptu. Her muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Niye sizde birleşik oy pusulası yok? Sosyal yardımları muhtar aracılığıyla dağıtmak lazım. Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulması lazım. Kanun teklifi hazırladık.

AKLINIZA GELENİ SORUN

Aklınıza gelen her soruyu sorun bu kardeşinize. Bizim helalleşmemiz lazım, oturup konuşmamız lazım. Bu ülkeye huzuru, evlere bereketi beraber getireceğiz.”

BİR HAFTADA YAPAMAZSAM SİYASETİ BIRAKACAĞIM

Bir hafta içinde Katar ordusundan Tank Palet Fabrikası’nı alacağım, şanlı ordumuza teslim edeceğim.

15 Temmuz şehitleri ve Beşiktaş’ta terör dolayısıyla hayatını kaybeden şehitlerimiz için toplanan paraların tamamını bir hafta içinde hak sahiplerine iade edeceğiz.

Şartlar ne olursa olsun Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda Süleyman Şah Türbesi’ni ve şanlı bayrağımızı yine kendi topraklarımıza götürüp bayrağımızı dikeceğiz ve Süleyman Şah Türbesi’ni de oraya bırakacağız.

Bir hafta içinde yapmazsam siyaseti bırakacağım.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Anayasa

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