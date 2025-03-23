"Kimse hukukun kapsama alanı dışında değil"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftar Programı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bizler kırarak, dökerek, dışlayarak değil, gönüller kazanarak ilerleyeceğiz. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacaktır. Muhalefet yolsuzluk operasyonu üzerinden milletimizi provoke etmeye kalkıştı. 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. Son olarak, bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler.

KEFİL OLAMIYORLAR

Mevcut yönetim altında CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclise taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüştür. Zaten biz bunları üç kelimeyle tanımlamadık mı? Çöp, çukur, çamur. CHP sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil, marjinal sol örgütlerin de oyuncağı haline gelmiştir. Yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor. Ama CHP genel başkanı ve şürekası bunların hiçbirine cevap veremiyor. Çıkıp aslanlar gibi iddialara cevap vermek yerine, bize saldırarak, Cumhur İttifakı ortağımıza ve onun muhterem genel başkanına edepsizlik ederek, sokakları karıştırarak, gençlerin arkasına saklanarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suç bastırmaya çalışıyorlar. Sayın Özel, neden korkuyorsunuz? Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

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Ortaya dökülen bütün bu pislikler sadece bizi ve milletimizi değil, CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP’ye çökmüş bir avuç paragözün asırlık partiyi parmağında oynatması, ‘Gazi’nin emaneti’ diyerek CHP’ye oy veren insanlarımızı da üzüyor, mahcup ediyor, öfkelendiriyor. Bunun işaretlerini sadece yargıya yapılan ihbarlarda değil, medyadan sosyal medya mecralarına birçok yerde rastlıyoruz. CHP, bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu haramilerden, bu yağmacılardan temizlenmedikçe, siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de tekrar kazanamaz.

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TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR

CHP Genel Başkanı Sayın Özel iradesine vurulan zincirleri kıramamış, vesayetten kendisini maalesef bir türlü kurtaramamıştır. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden biz asla hoşnut değiliz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Sokaklara çıkarak, yanına sol örgütleri, marjinalleri, vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri artık geride kalmıştır. Türkiye demokratik bir ülkedir. Bir hukuk devletidir. Üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bağımsız bir ülkedir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Siz ister kabul edin ister kabul etmeyin, Türkiye’de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Türkiye’de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı bir azınlık yoktur ve olmayacaktır.”

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TÜRKİYE ÜZERİNDE OPERASYONA İZİN VERMEYİZ

“Türkiye üzerinde operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına, toplum mühendislikleriyle 85 milyonun arasına yeni nifak duvarları örülmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Bin yıldır olduğu gibi Alevi’si Sünni’siyle, Kürt’ü Türk’üyle, Laz’ı Çerkez’iyle bu topraklar üzerinde bir ve beraber yaşamaya, kardeşçe yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlik olacağız. Diri olacağız. Kendi menfaatlerini korumak için 85 milyonun kardeşliğine pusu kuranları hep birlikte bozguna uğratacağız.”

GAZZE’DE SOYKIRIM TEKRAR BAŞLADI

“Kan ve gözyaşından beslenen Siyonist Netanyahu yönetimi, geçtiğimiz hafta ateşkesi bozarak Gazze’deki soykırımlarına tekrar başladı. Siyonist rejim oluk oluk masum kanı döküyor. Hiçbir kutsal tanımayan İsrail hükümetinin, Ramazan ayında sahur vaktinde düzenlediği saldırılarda 700’ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu. Zalime kimliğine göre davrananlar gibi asla olmadık ve olmayacağız. Türkiye olarak, ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze’deki kardeşlerimize yönelik zulüm de inşallah payidar olmayacak, en kısa zamanda sona erecektir.”