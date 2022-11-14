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‘Kimse HDP’yle ilgili  bize parmak sallayamaz'

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu
‘Kimse HDP’yle ilgili  bize parmak sallayamaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adayına yönelik tartışmalara değinerek, CHP Genel Başkanı’na “Sayın Kılıçdaroğlu, polemiği bırak da, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın, değil misin? Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini taşa tutuyorsun” diye seslendi.

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MHP Lideri, “2023’e Doğru, Aday Belli Karar Net” temalı mitinglerin yedincisini Elazığ’da düzenlerken muhalefete özetle şöyle yüklendi: “Hiçbir siyasi başarısı olmayan, hiçbir tecrübesi bulunmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafaları basmayan malum belediye başkanlarının isimleri tekrar ısıtılıp kamuoyuna servis edilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın acemilerle, acem oyunlarına gömülmüş basit ve basiretsiz isimlerle aynı terazide tartıya çıkartılması cumhura, cumhurun başkanlık onuruna hem saygısızlık hem de nankörlüktür. Zillet partileri çatışma ve çelişki halindedir.”

RAHATSIZ OLDULAR

Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliği konusuyla ilgili Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız anlaşıldığı kadarıyla münafıkları rahatsız etmiştir. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur. Bu kesindir. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan Anayasa Mahkemesi tarafından HDP’nin kapatılması da mutlak ve hukuki bir mecburiyettir. Hiç kimse HDP’yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse de unutmamalıdır.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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