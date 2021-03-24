‘Kimse Anayasa’nın üstünde değil’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Gecenin bir yarısı, itibarı bağımsızlığından gelen Merkez Bankası’nın bir başkanını daha görevden alabiliyorlar. Sayın Erdoğan millet iradesini hiçe sayan o kanunsuz yetkiyle, gece yarısı aklına esmiş ve İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmiş. Bu yetki aşımı, milletimiz için hak gaspıdır. Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse, Anayasa’nın ve kanunların üzerinde değildir.

ENDER İYİ ŞEYLERDEN BİRİ

TBMM, İstanbul Sözleşmesi’ni 2011’de tüm partilerin onayıyla, milli bir uzlaşıyla kabul etmiştir. AK Parti iktidarının milletimiz için yaptığı, ender iyi işlerden biridir. Gelinen bu noktada sizce de bir gariplik yok mu? Çünkü arkadaşlar zorda, oylar eriyor. Türkiye’de şiddet gören, istismar edilen kadınların, çocuklarımızın güvenliğini kurban ediyor. Kendi elleriyle imzaladıkları sözleşmeye karşı mücadele ediyorlar. Birkaç oy uğruna kadınlarımızı feda etmeyi seçtiler. Bu koltuk sevdasının sonunda harcanan kadınlarımız oldu. İktidar istediğini söylesin, biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

Yapılan yanlışlar aman Sayın Erdoğan’a fatura edilmesin diye, bu ucube sistem çöp öğütür gibi bürokrat öğütüyor. Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya imamı, Twitter üzerinden ayar verip, hem faiz lobilerine göz dağı verdi hem de Merkez Bankası Başkanlığı’na göz kırptı. Kritik makamlara atadığın liyakatsiz insanlar, ekonomiyi tahrip etmekten başka bir işe yaramıyor.”

SÖZLEŞME İÇİN MOR PROTESTO





Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı tartışılırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı’na mor renkli kıyafetiyle katıldı. Akşener’i dinleyen partililer de ‘İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula’ yazılı mor renkli maske taktılar. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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