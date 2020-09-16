‘Kimlik'ten cezalı 2 yıl 6 ay hapis... Karar düzelmezse İzmirli Engin’in cezasını, Yozgatlı Engin çekecek

İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabağlar’daki bir adreste 11 Mart 2015’te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. İşyeri sahibi Engin Darğın hakkında tutanak tutan polisler, kaçak sigara satışı yapan Engin Darğın’ın TC kimlik numarası yerine, hiç İzmir’de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan’daki mal müdürlüğünde memur olarak çalışan bir başka Engin Darğın’ın kimlik bilgilerini girdi.

DURUŞMAYA KATILIP SAVUNMA YAPTI

Yapılan soruşturma sonucunda İzmirli Engin Darğın hakkında ‘kaçakçılık’ suçundan İzmir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Düzenlenen iddianamede de Yozgatlı Engin Darğın’ın nüfus kayıt bilgileri ve TC kimlik numarası yazıldı. İddianamede adres olarak ise İzmirli Engin Darğın’ın bilgileri yer aldı. İzmirli Darğın hakkında açılan davaya katılarak savunma da yaptı. İzmirli Darğın savunmasında, o tarihte İzmir’e yeni geldiğini işsiz olup hediyelik eşya dükkânın açtığını fakat yeterli para kazanmadığını, bir kişinin kendisine sigara satışından para kazanmayı önerdiğini, yaptığından pişman olduğunu belirtti. Mahkeme ilk duruşmada ‘kaçakçılık kanuna muhalefet’ suçundan İzmirli Darğın’a 17 Eylül 2015 tarihinde, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi. İzmirli Darğın kararı temyiz etti.

YARGITAY AŞAMASINDA HABERİ OLDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin 27 Kasım 2019’da onama talepli tebliğname hazırladı. Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi taraf olarak, davayla hiç ilgisi olmayan Yozgatlı Engin Darğın’ın adresine tebliğ etti. Yozgatlı Darğın gelen kaçakçılık suçundan yargılanıp ceza aldığını öğrendi. Darğın önce, kimlik bilgilerinin kopyalanması sonucu yapılan bir sahtecilik olayının ortasında kaldığını düşündü. Darğın, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ifade verdi. “Yargılama sonucunda hakkımda hüküm kurulmuş ise de ben hayatımda hiçbir zaman İzmir iline dahi gitmedim. Kimliğimi de hiç kaybetmemiştim” dedi. Şehit yakını kontenjanında kamuda görev yapan Yozgatlı Engin Darğın’ın söz konusu ceza nedeniyle işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yozgatlı Darğın'ın avukatı Şahin Polat 23 Şubat 2020’de dava dosyasının bulunduğu Yargıtay 7’nci Ceza Dairesi’ne başvuruda bulundu. Son sözü Yargıtay söyleyecek.