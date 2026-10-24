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‘Kimliksizleştirme siyaseti yaptılar’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 yıldır bu zihniyetlere izin vermedik

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#Recep Tayyip Erdoğan#Topkapı Sarayı#Darphane-İ Amire
‘Kimliksizleştirme siyaseti yaptılar’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 yıldır bu zihniyetlere izin vermedik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldu." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türk milleti olarak tarihiyle, mimarisiyle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Seçkin koleksiyonların bir araya getirildiği bu müzenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede görev alan katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. 

Bu eserler elbette önemli, değerlidir. Kültür mirasımızın hazinesidir. Asıl olan sahip olduğumuz bu birikimi muhafaza edebilmek onu geliştirmek bizden sonraki nesillere aktarabilmektir. Topkapı Sarayı başlı başına şaheserdir.

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'KİMLİKSİZLEŞTİRME SİYASETİ YAPTILAR'

En güzide kültür varlıklarımızdan biri olan Yıldız Sarayı, bu ülkede bir zamanlar gazino ve kumarhane olarak işletildi. Tarihi camilerimizin zahire ambarı olarak kullanıldığı, hatta maalesef kimi yerlerde ahıra çevrildiği acı günler yaşadık. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla rahmetli Mehmet Doğan hocamızın "batılılaşma ihaneti" dediği bir politikanın ürünü olarak batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan, milli ve manevi değerlerine yabancılaşmakta arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.

24 yıldır bu zihniyetlere izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. 

Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik. Bu müzelerde Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan toplam 10 bin 500 adet eser bugünden itibaren ziyaretçilerle buluşacak. Daha önce depoda muhafaza edilen 2 binden fazla hüsnühat, 12 salonda ve ilk kez ziyaretçilerin istifadesine sunulacak. 7 bin 500 esere ilaveten 10 bin 500 eserle Topkapı Sarayı dünya müzeleri içerisinde yer alacak. 

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Osmanlı'da kurulan ilk silah müzesi de bu avluda bulunuyor.

"BİZE İFTİRA ATANLAR BU MÜZELERLE EN BÜZEL CEVABI ALDI"

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda yine ipe sapa gelmez iftiralarla bizi hedef aldılar. 'Kendisine ofis yapıyor, burayı saray olarak kullanacak' dediler. İddia diye ortaya attıkları yalan çıktı. Bize saldıranlar bu müzelerle cevap almış oldu.  Darphane-i Amire Külliyesi, dünyaya örnek teşkil edecek müzeler bölgesi olarak şahane bir yapıya ve görünüme kavuştu. Bize hayasızca saldıranlar, işte bu müzelerle en güzel cevabı almış oldu.

İstanbul'un kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. 

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"EDİRNE SARAYI'NI İHYA EDİYORUZ"

 Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. 300 yıl boyunca padişahların Topkapı Sarayı ile birlikte kullandığı bu eseri yeniden hayata kaldırıyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır. 

Ayrıntılar Geliyor...

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#Recep Tayyip Erdoğan#Topkapı Sarayı#Darphane-İ Amire

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