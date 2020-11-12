MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriKimliksiz yakalandı, parmak izinden firari hükümlü olduğu belirlendi
GeriGündem Kimliksiz yakalandı, parmak izinden firari hükümlü olduğu belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Kimliksiz yakalandı, parmak izinden firari hükümlü olduğu belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durduğu kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Parmak izi kontrolünde şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gültekin B. (26) olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Adil Mahallesi'ndeki semt pazarında yaptığı denetimlerde, kimlik sorduğu kişiden "Kimliğim yok" cevabını aldı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi kimlik tespiti için emniyete götürdü. Burada yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin, Gültekin B. olduğu ve 6 'hırsızlık' suçundan hakkındaki kesinleşmiş 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Gültekin B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle