Kimliklere e-imza geliyor

Konuşmasında, 186 hizmeti e-devlet sistemine taşıdıklarını, 2017 yılından bu yana 392 milyon 69 bin 875 arşiv belgesini dijitalleştirdiklerini kaydeden Soylu şöyle devam eti:

- “Emniyet, jandarma parmak izi alıyor. Nüfus idaresi el ayası alıyor. Değiştirdik, parmak izine geçtik. Tüm işlem süremiz 5 dakikaya düştü.

- 2018'den itibaren 490 bin 849 olaya ait veriyi sisteme girdik ve eşleştirmelerle tam 117 bin 648 olayı aydınlattık.

- Son 15 ayda sistemlerimizde bekleyen 2.5 milyon parmak izini işledik. Burada 97 bin 258 şüpheli tespiti yaparak adli süreçlere intikal ettirdik.

- (Nüfus Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektronik kimlik doğrulama sistemi) Bu proje, en temel meselelerden birini çözüyor. Dolandırıcılığı, sahteciliği ortadan kaldırıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’yla da bu meseleyi yürütüyoruz. E-imza'yı da inşallah yakında kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Vatandaşımız notere, bankaya, tapuya gittiğinde bilgileri çıkacak; bankalar, tapu kadastro dahil olmak üzere onların da iş yükü azalmış olacak.”

PISIRIK YAŞAMIŞLARDIR

Bakan Süleyman Soylu, İdlib'e inşa edilecek konutların inşaatı için düzenlenen programdaki konuşmasında ise emekli amirallerin bildirisine değinerek, "O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiçbir zaman geçmemiştir. Akıllarından geçerse efendileri onları sorgular ve yargılar diye pısırık pısırık yaşamışlardır" dedi.

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